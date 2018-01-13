لجنة تحكيم المجاهيم بجائزة الملك عبدالعزيز للإبل تستعرض 320 متنًا من المجاهيم

المواطن - الرياض

تستعرض اليوم السبت لجنة تحكيم المجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 320 متنًا في فئة جمل 20 إنتاج مجاهيم.

وأدى ملاك الإبل المشارِكة، القَسَم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

ومُلاك الإبل الذين تُعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جمل 20 إنتاج مجاهيم هم: المجمول سالم مجمول الدوسري، بادي بداح عواد الدوسري، جابر فهد فراج الهوامله، حمد جلمود سالم المري، سالم ربيع صالح المري، سعود بداح عبدالهادي الدوسري، شجاع محمد مجدل الدوسري، طالب علي كنعان المري، عبدالرحمن علي جابر العذبه، عبيد غانم عبيد الهوامله، عرموش وقيان طحنون الهوامله، علي هادي طالب المري، فرج عبدالهادي راشد المري، محمد شعف وقيان الدوسري، محمد راشد علي المري، ومسلم عبدالله هجاج الدوسري.

وستدخل مساء اليوم جمل 20 إنتاج وضح؛ استعدادًا لعرضها غدًا أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثَمَّ ترشيحها للجائزة.







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