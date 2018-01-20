لسانك حصانك.. السماري يسقط في فخِّ التصريحات ويعتذر لذوي الاحتياجات بعد الغضب العارم

المواطن ـ أمل سعيد الغامدي ـ الباحة:

علَّق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السماري، في برنامج الحصاد الرياضي، على زيارة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، لنادي النصر، واستقباله من رئيس النادي، بأنَّ “رئيس النادي يحب الترزز وزيارة الرجل له كانت لأخذ المقسوم”؛ الأمر الذي أثار حفيظة وغضب المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أصغر سفيرة للنوايا الحسنة من ذوي الإعاقة غلا الخالدي، بغصة وألم: “إذا كان رجل بعمرك وثقافتك وبوعيك ومعرفتك وبعلمك يالسماري ورأيه هكذا، ما الذي ننتظره من الآخرين”.

وأضافت: “لنا الحق في الظهور مثلك، ولا فرق بيننا وبينك، ولكن الإعاقة أن تعتقد بأن ذوي الإعاقة متسولون، ونحن لسنا بحاجة للتسول”، وأنهت الخالدي حديثها بجملة “سامحك الله”.

وبدوره، علق يحيى السميري، مناشدًا وزير الإعلام بالنظر في الموضوع، متسائلًا: “هل تقبل علينا كمعاقين ما قاله السماري وما تجاوز به من كلام، وكأننا متسولون لا كرامة لنا”.

وبعد ردود الفعل المثيرة والغاضبة في حسابات “تويتر”، من موقف السماري، خرج معتذرًا، وأبدى تعاطفه مع ذوي الإعاقة واحترامه لهم، مؤكّدًا أنّه “لا يتهمهم بشيء، وإنما هو سوء فهم لما قاله، ولا يقصد بكلمة المقسوم صدقة”، مشيرًا إلى أنّه “يحاول البحث لمعرفة هذا الشخص، ويقبل رأسه ويقدم له هدية من جانبه”، ومشدّدًا على أنَّ “ذوي الاحتياجات الخاصة، فئة غالية علينا، وعلى كل مواطن سعودي، وهم يجدون كل الاحترام والتقدير”.







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