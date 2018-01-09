لقطات صادمة لرجلين ينقلان ثلاجة على دراجة نارية

لقطات صادمة لرجلين ينقلان ثلاجة على دراجة نارية

2018/01/09
الساعة 5:29 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
1985
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المواطن - متابعة

قرر رجلان نقل ثلاجة  على دراجتهما النارية بعد الفوز بها في سحب على مجموعة من الجوائز في تايلاند.. شاهد كيف؟


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