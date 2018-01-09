لقطات صادمة لرجلين ينقلان ثلاجة على دراجة نارية

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قرر رجلان نقل ثلاجة على دراجتهما النارية بعد الفوز بها في سحب على مجموعة من الجوائز في تايلاند.. شاهد كيف؟







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