2018-01-09 دياب الرئيسيةحصاد اليوم لقطات صادمة لرجلين ينقلان ثلاجة على دراجة نارية لقطات صادمة لرجلين ينقلان ثلاجة على دراجة نارية 2018/01/09 الساعة 5:29 صباحًا - فيحصاد اليوم, غرائب 1985 0 طباعة المواطن - متابعة قرر رجلان نقل ثلاجة على دراجتهما النارية بعد الفوز بها في سحب على مجموعة من الجوائز في تايلاند.. شاهد كيف؟ شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : تنبيه متقدم.. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على جدة بالفيديو.. الميليشيات تعتدي على معلمات مدرسة خاصة بصنعاء العمل تُطلق تحديثات جديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن يعوض 80 % من مستهلكي وقود المركبات في المملكة حساب المواطن يراجع الدعم كل 3 أشهر لهذا السبب حساب المواطن يدرس 20 ألف حالة خالفت شروط الأهلية حساب المواطن: نتعامل مع 144,965 مستنداً لإثبات حالة الأهلية للمتقدمين حساب المواطن يوضح طريقة احتساب بدل غلاء المعيشة ضمن دخل الأسرة انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات فضل البوعينين لـ”المواطن”: ميزانية 2018 تاريخية والملك ركّز على معالجة مشكلة الإسكان رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي محلل سياسي فرنسي لـ”المواطن”: موقف السعودية من قرار ترامب بشأن القدس منطقي ويبيّن أبعاد القنبلة الأميركية الكاتب السعيد لـ”المواطن”: استقالة الحريري بداية مواجهة أذناب طهران وحزب الشيطان خبير في الشؤون الإيرانية لـ”المواطن”: طهران في ورطة كبرى الرياضة العالمية ليفربول يختار التعاقد مع هذا النجم كبديل لنجم برشلونة الجديد مَن هم ضحايا فوز الأهلي المصري على الزمالك؟ 7 أحداث مهمة في مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالفيديو.. الأهلي يسحق الزمالك بثلاثية نظيفة ويعتلي صدارة الدوري المصري نجم ريال مدريد خارجها.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين بالعالم السياحة والسفر المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي بالصور .. 30 محلاً تجاريًا والمقاهي ومطاعم تنشط حي البجيري التاريخي بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة سلطان بن سلمان: طفرة سياحية قوامها 32 متحفًا بتمويل 5 مليارات ريال تيوب المواطن شاهد.. 4 حوادث في آنٍ واحد بنفس المكان شاهد.. ماذا يحدث عند إلقاء الماء المغلي في درجة حرارة 34 تحت الصفر؟ بالفيديو.. لحظة سقوط مصرية من الطابق السابع شاهد.. نزاع عائلي بين 35 شخصًا يتحول إلى شجار بمضارب البيسبول بالفيديو.. الإمارات تُدشن أول صراف آلي خاص بالمكفوفين فيسبوك المرأة والطفل بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع المركز التخصصي وجمعية زهرة تعلمي طريقة تنمية الحاسة السادسة لديك بسهولة آسيا جبار المناضلة الروائية الجزائرية في بؤرة الضوء .. لم تنل نوبل لكنّها فازت بالقلوب