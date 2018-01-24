للمدونين.. نصائح لاستغلال فيسبوك لايف

المواطن- متابعة

استخدامات عديدة لـFacebook Live يمكن أن تساعد المدونين والصحافيين، منها استطلاعات الرأي، حيث يمكن الاستفسار من جمهورك عن اقتراحاتهم عن الموضوع التالي لفيديو البث المباشر الخاص بك لفتح المجال للنقاش.

وأيضًا يمكن استخدام فيسبوك لايف في البيانات الإعلامية، حيث يمكنك تقديم معلومات للمشاهدين فيما يتعلق بالجدول الزمني لمقاطع فيديو البث المباشر أو أماكن الالتقاء بالمعجبين أو المشروعات الجديدة.

بالإضافة إلى النصائح والتلميحات التي يمكن أن تستغل فيسبوك لايف عبره، وذلك عن طريق استقطع بعض الوقت لتقديم بعض النصائح عن موضوع لديك خبرة كبيرة فيه، ويمكنك استغلال هذا الوقت في التحدث مع جمهورك أثناء الإجابة عن أسئلتهم والتعرف على قاعدة معجبيك.

كما يمكن مناقشة الموضوعات الرائجة، ولكن أحرص على الاهتمام بالموضوعات الرائجة التي يمكن أن تكون أساسًا جيدًا لمناقشة فعّالة مع معجبيك، وعلى استضافة مناقشة على Facebook Live. ويمكنك إتاحة الفرصة للمعجبين للتعبير عن آرائهم بشأن هذه المسائل، مثل الرياضة أو الترفيه أو الأحداث الجارية، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.







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