لليوم الثاني.. انخفاض أسعار الذهب مع استمرار جني الأرباح

المواطن- متابعة

انخفضت أسعار الذهب في السوق الأوروبية، مساء أمس الأربعاء، لتواصل هبوطها التصحيحي لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار عمليات جني الأرباح.

وسجلت أسعار الذهب مطلع الأسبوع أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2%، لتتداول عند مستوى 1336.40 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1338.49 دولار، وسجلت أعلى مستوى 1343.96دولار، وأدنى مستوى 1333.08 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء الماضي بنسبة 0.2%، في أول خسارة خلال خمسة أيام، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجلت في اليوم السابق أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1344.70$ للأونصة.







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