لماذا أراد ليفربول الانتقام من مانشستر سيتي؟

المواطن - محمد سمعه

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في التفوق والفوز على فريق مانشستر سيتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في إطار لقاءات الجولة ال23 من الدوري الإنجليزي.

وسعى ليفربول، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، للانتقام من مانشستر سيتي والفوز عليه في الدوري الإنجليزي، خاصة أن السيتي هزم ليفربول بخماسية نظيفة في الدور الأول من الموسم الحالي بالبريميرليج.

كما أراد ليفربول الفوز من أجل الاقتراب من فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، خاصة أن الريدز يسعى للتواجد في مركز الوصيف بالمسابقة.

تعرَّض مانشستر سيتي للخسارة الأولى له في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي بعد 22 جولة لم يذق فيها السيتزنس طعم الخسارة.







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