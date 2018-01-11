لماذا تشعر جماهير ريال مدريد بالقلق من فريقها ؟

المواطن - محمد سمعه

سقط فريق ريال مدريد الإسباني في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي نومانسيا بنتيجة هدفين لكل فريق في إياب دور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا .

ورغم أن الريال فاز في مباراة الذهاب خارج ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثية دون رد لكنه عانى كثيرًا وقدم أداء سلبي في مباراة العودة .

ويمر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بفترة صعبة للغاية وأصبح مُهدد بترك النادي الملكي والرحيل عنه بسبب سوء النتائج .

وسجل للريال في مباراة نومانسيا والتي أقيمت بالأمس اللاعب لوكاس فاسكيز الهدفين ، بينما سجل لنومانسيا اللاعب غويليمرو فيرنانديز .

ومنذ فوز ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني والفريق الملكي يُقدم نتائج مخيبة لآمال جماهير في الدوري الإسباني .

ويحتل النادي الملكي المركز الرابع في الدوري الإسباني حاليًا برصيد 32 نقطة من 9 انتصارات و 5 تعادلات و3 هزائم .

وذُكر في الفترة الأخيرة أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفكر في إقالة المدرب الفرنسي زيدان والتعاقد مع مدرب أخر للمرحلة المقبلة .

ويُوجد العديد من المدربين المرشحين لتدريب نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة مثل ” الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي ، الألماني يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني ، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي ” .

وجاء تعادل ريال مدريد مع فريق نومانسيا في بطولة كأس ملك إسبانيا بمثابة قلق لجماهير النادي الملكي حول قدرة فريقها على المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي .

وأكد زيدان في الفترة الماضية أنه لايفكر في إبرام صفقات لصالح الريال في فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم احتياج النادي الملكي للتعاقد مع مهاجم قوي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وطالب العديد من جماهير ريال مدريد بالاستغناء عن الفرنسي كريم بنزيمة وبيعه والتعاقد مع مهاجم أخر بسبب هبوط أدائه وعدم قدرته على اللعب بشكل جيد وقوي .

وتواجد على رادار ريال مدريد في الفترة الماضية العديد من المهاجمين للتعاقد معهم مثل الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد والتشيلي أليكسيس سانشيز نجم فريق آرسنال الإنجليزي .







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