لواء الإمام بالحرس الوطني يختتم تدريبات المعركة

المواطن - الرياض

اختتم لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، اليوم، عرض تدريبات المعركة وذلك في ميادين الرماية بخشم العان.

جاء ذلك بحضور رئيس هيئة العمليات بالحرس الوطني اللواء عبدالله بن مضحي المضحي ومدير إدارة التدريب بهيئة العمليات اللواء ركن محمد بن عبدالله القرني, وصاحب السمو الملكي اللواء ركن نايف بن ماجد آل سعود قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ثم ألقى ركن عمليات اللواء العميد هاشم بن دحام العليمي، كلمة استعرض فيها تدريبات المعركة، وكذلك تفعيل إجراءات التخطيط وفق إجراءات قيادة القوات العسكرية، وأكد أن التدريبات تهدف لإنتاج وحدات محترفة مطلعة بمهامها واثقة بقدراتها لتكون قادرة على أداء المهام في مختلف الظروف والبيئات.







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