ليفربول يتوصل لاتفاق مع برشلونة لبيع كوتينيو وهذه تفاصيل الصفقة

المواطن - محمد سمعة

توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع نادي برشلونة الإسباني لانتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن برشلونة سيقوم بدفع 145 مليون جنيه إسترليني لليفربول لضم كوتينيو.

وسافر كوتينيو إلى مدينة برشلونة الإسبانية من أجل إنهاء كافة الإجراءات قبل توقيعه على عقود الانضمام للنادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن يشاهد كوتينيو مباراة فريقه المقبل “برشلونة” ضد نادي ليفانتي غدًا في الدوري الإسباني.

وكان كوتينيو انضم إلى ليفربول في عام 2013 قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ومن المنتظر أن ينضم كوتينيو إلى برشلونة بعقد مدته 5 سنوات حتى عام 2023.







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