ليفربول يختار التعاقد مع هذا النجم كبديل لنجم برشلونة الجديد

المواطن - محمد سمعه

يهتم نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب الألماني ليون جورتسيكا، نجم فريق شالكة الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر لويتش تانزي، الصحفي بـsfr sport، أن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب يهدف إلى التعاقد مع اللاعب جورتسيكا؛ لتعويض رحيل اللاعب فيليب كوتينيو إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأكد تانزي أن ليفربول غير مهتم بالتعاقد مع الفرنسي توماس ليمار نجم موناكو الفرنسي ومهتم بضم جورتسيكا خلال الشهر الحالي.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة وذلك مقابل 142 مليون جنيه إسترليني تم دفعها إلى فريق ليفربول.







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