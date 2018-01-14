ليفربول يُنهي سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المواطن – مروة نبيل

أنهى ليفربول سلسلة انتصارات فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي، والذي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب “أنفليد” ضمن مباريات الجولة الـ23 من البريميرليج.

وأحرز أليكس أوكسلايد تشامبرلين هدف ليفربول الأول في الدقيقة التاسعة، قبل أن يُضيف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 59 من أحداث مباراة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف ساديو ماني هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 61، قبل أن يختتم النجم المصري محمد صلاح أهداف الريدز في مرمى مانشستر سيتي بمباراة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي في الدقيقة 68.

وسجل أهداف مانشستر سيتي في مرمى ليفربول في لقاء القمة بمنافسات الدوري الإنجليزي كل من ليروي ساني في الدقيقة 40، برناردو سيلفا في الدقيقة 84، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتُعد هذه الخسارة الأولي لفريق مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، ليتجمّد رصيده عند 62 نقطة، بفارق 15 نقطة عن كل من، مانشستر يونايتد وفريق ليفربول وتشيلسي.







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