مؤسسة القدس تدين إطفاء الاحتلال الأنوار عن مسجد قبة الصخرة

المواطن - واس

أدانت مؤسسة القدس الدولية إطفاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأنوار عن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

وأعربت المؤسسة في بيان لها اليوم ، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لإطفاء الأضواء عن المسجد والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة والمتكررة ، مبينة أن الممارسات الإسرائيلية مؤشراً على عزم الاحتلال الإسرائيلي تدمير فكرة الكيان السياسي الفلسطيني.

وطالبت المؤسسة بتحرك عربي عاجل لإنقاذ القدس وحماية المقدسات من سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تهويد القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اطفأت الأضواء خلال الساعات الماضية عن قبة الصخرة في المسجد الأقصى ما أثار استنكار الفلسطينيين.







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