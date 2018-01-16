مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 58ر0%

المواطن- واس

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 86ر5039 نقطة منخفضًا بـ39ر29 نقطة وبنسبة 58ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 25ر5069 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و796 ألفًا و557 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 6ر23% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و351 ألفًا و484 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 209ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 84ر17 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في السوق 482 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 84ر26 %، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 422 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 49ر23%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 60 ألف ريال عُماني وبنسبة 35ر3%.







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