ماجد عبد الله يوجه رسالة إلى سلمان المالك وفيصل بن تركي .. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

وجه المدير الإداري للمنتخب السعودي الأول، ماجد عبد الله، رسالة إلى رئيس نادي النصر المُقال فيصل بن تركي والرئيس الجديد سلمان المالك عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وكتب أسطورة النصر: “كل الشكر للأمير فيصل بن تركي على جهده في السنوات الماضية وتمنياتي القلبية بالتوفيق للصديق العزيز الأستاذ سلمان المالك وإن شاء الله نشوف النصر دائمًا متألقًا بإنجازاته”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، قد كتب عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مساء أمس الاثنين: “وضع نادي النصر المادي يحتاج إلى إعادة نظر… ونتطلع لتلبية رغبات الجماهير!”.

وعقب تغريدة آل الشيخ تم الإعلان عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة فيصل بن تركي وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك وتم الإعلان عن القرار عبر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”.







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