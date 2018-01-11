ماذا قال علي الحبسي عن كلاسيكو الهلال والاتحاد؟

المواطن - مروة نبيل

شدَّد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، العماني علي الحبسي، على أهمية مباراة الاتحاد في الجولة الـ17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال علي الحبسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الخميس: “مباراة الاتحاد مهمة وجماهيرية، للمحافظة على فارق للنقاط، واستعادة ثقة الجماهير في الفريق، خصوصًا أنّه لم يظهر بالشكل المعهود عنه في اللقاءات الماضية”.

وتابع حارس المنتخب العماني تصريحاته قائلًا: “نتمنى أن يكون ظهورنا أفضل من ظهورنا في المباريات الأخيرة، ويجب علينا أن نلعب بكل ثقة في لقاء الاتحاد، ونستعيد ثقة جماهيرنا، ونحقّق النقاط الثلاث”.

وفي ختام تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، قال حارس مرمى الزعيم: “الهلال نادٍ كبير، وأيّ لاعب يمثّله يجب عليه تحمل الضغوط؛ فالجمهور ينتظر أن يظهر اللاعب بالمباريات في قمة عطائه؛ لتحقيق ما يسعده”.







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