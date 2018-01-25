ماذا قدم ريال مدريد هذا الموسم؟

المواطن - مروة نبيل

فجر فريق ليجانيس مفاجأة مدوية في منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعدما نجح في إقصاء نادي ريال مدريد من البطولة؛ وفاز عليه في ملعبه “سانتياجو برنابيو” بهدفين مقابل هدف.

ويُعد هذا الموسم كارثيًا بالنسبة لنادي ريال مدريد من حيث النتائج سواء في الدوري الإسباني أو كأس الملك، خاصة أن الفارق بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة وصل لـ19 نقطة في الليجا.

وظهر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا العام الماضي بمستوى متذبذب للغاية هذا الموسم تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، فعلى صعيد الدوري الإسباني يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة من 19 مباراة.

ويتفوق على ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برشلونة المتصدر بـ54 نقطة، وفريق أتلتيكو مدريد الذي حل ثانيًا بـ43 نقطة، ونادي فالنسيا صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بعد 20 لقاء.

وكانت نتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني مخيبة لآمال الجماهير، حيث تعادل أمام كل من فالنسيا، ليفانتي، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس، أتلتيك بلباو، وسيلتا فيجو، وخسر أمام كل من فياريال، برشلونة، وجيرونا.

وفاز نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني على كل من ديبورتيفو لاكورونيا مرتين، ريال سوسيداد، ألافيس، إسبانيول، خيتافي، إيبار، لاس بالماس، ملقا، وإشبيلية.

ولم تكن نتائج ريال مدريد في منافسات كأس الملك أفضل حالًا من نتائجه في الدوري الإسباني، حيث فاز في ذهاب دور الـ32 على فوينلابرادا بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادلا في مباراة العودة بنتيجة 2/2.

وفي ذهاب دور الـ16 من مسابقة كأس الملك فاز ريال مدريد على نومانسيا بثلاثية نظيفة، وتعادلا في مباراة العودة بنتيجة 2/2، وفاز ريال مدريد على ليجانيس بهدف نظيف في ذهاب دور الـ8، قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف ويودع البطولة.







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