ماذا قدم نوح الموسى قبل الاحتراف في الدوري الإسباني؟

المواطن - مروة نبيل

يُعد نوح الموسى واحدًا من أبرز لاعبي الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساعده على التواجد في صفوف المنتخب الوطني، والاحتراف في نادي بلد الوليد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يلعب نوح الموسى في خط الوسط، وهو من مواليد 23 فبراير 1991، ويصل طوله لـ175 سم، ويبلغ وزنه 65 كجم، ولعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 57 مباراة ونجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

وعلى الصعيد المحلي، خاض نوح الموسى 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح هذا الموسم، وتمكن خلالها من صناعة هدفين، قبل أن يتم الإعلان، مساء أمس الأحد، عن رحيله إلى الدوري الإسباني.

وعلى المستوى الدولي، شارك نوح الموسى في 6 مباريات مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ولفت الأنظار إليه بشدة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23″، التي أُقيمت مؤخرًا في الكويت.

ودفع تألق نوح الموسى الشديد في “خليجي 23” إلى توقع المتابعين، وعلى رأسهم مدرب الأخضر كرونوسلاف يورسيتش، بأن يكون نوح الموسى لاعبًا أساسيًا في صفوف المنتخب السعودي، ويُشارك معه في كأس العالم 2018 في روسيا.

وتميز نوح الموسى سواء في بطولة “خليجي 23” أو مع نادي الفتح، بتقديم مستوى دفاعي وهجومي بشكل رائع، الأمر الذي لفت أنظار العديد من الأندية، وفي مقدمتها النادي الأهلي الذي رفض مجلس إدارة الفتح انتقاله إليه.

وأصبح نوح الموسى أول لاعب سعودي ينتقل إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث إنه أول من أُعلن عن تعاقده مع نادي بلد الوليد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم الكشف عن رحيل 8 لاعبين آخرين.

وجاء انتقال نوح الموسى واللاعبين السعوديين إلى الدوري الإسباني، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، وذلك حتى يتم تطوير مستوى اللاعبين وتجهيزهم على أعلى مستوى لمباريات المنتخب السعودي، وخاصة في منافسات كأس العالم.







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