ماريتمو البرتغالي يطلب ضم نجم الباطن

المواطن - مروة نبيل

أبدى نادي ماريتمو البرتغالي رغبته في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، عبدالله الجوعي، لمدة 4 سنوات مقابل مليون و400 ألف يورو.

وتحدث لاعب المنتخب السعودي عبدالله الجوعي، عن عرض نادي ماريتمو، قائلًا: “عرض الفريق البرتغالي وصلني قبل أمس.. المبلغ المعروض أقل من عرض نادي الباطن؛ لكنني أطمح للتجربة الأفضل لي”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “أنا في الفترة الحرة حاليًا وسأرحل عن الباطن بموافقة الفريق.. العرض البرتغالي سيكون للفترة الشتوية القادمة”.

ويلعب عبدالله الجوعي في مركز خط الوسط، ويبلغ 22 عامًا، ومثل الفئات السنية المختلفة في نادي الهلال، قبل أن يوقع مع نادي الباطن بداية عام 2017.







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