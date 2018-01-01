مان سيتي يُخطط لخطف نجم آرسنال في 2018

مان سيتي يُخطط لخطف نجم آرسنال في 2018

2018/01/01
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

يتطلع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا للتعاقد مع النجم التشيلي أليكسيس سانشيز نجم فريق آرسنال الإنجليزي في شهر يناير الحالي.

وأبدى جوارديولا رغبته بالتعاقد مع سانشيز وذلك بعد إصابة اللاعب جابرييل خيسوس في الفترة الأخيرة.

ولم يجدد سانشيز عقده مع نادي آرسنال والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وسبق لبيب جوارديولا أن درّب سانشيز عندما كان الثنائي يعمل معًا في نادي برشلونة الإسباني .

وقد انضم أليكسيس سانشيز إلى صفوف الآرسنال في صيف عام 2014 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني .


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