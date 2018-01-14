مان سيتي يُقدم هذه الصفقة كهدية إلى مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعة

انسحب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من السباق حول التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز نجم فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مانشستر سيتي أبدى رغبته بالتعاقد مع سانشيز والذي سينتهي عقده مع آرسنال بنهاية الوسم الحالي .

وطلب آرسنال الحصول على مبلغ مالي أكبر من 20 مليون جنيه إسترليني لبيع سانشيز إلى السيتي وهو ما رفضه الأخير.

وقرر مانشستر سيتي الانسحاب من الصفقة ليقدم هدية ثمينة إلى مانشستر يونايتد للتحرك للتعاقد مع سانشيز.

وكان جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أبدى رغبته بالتعاقد مع سانشيز لتعزيز الصفوف الهجومية للشياطين الحمر .







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