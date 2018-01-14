مايكروسوفت تسد 56 ثغرة أمنية بتحديثات جديدة

المواطن - متابعة

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة تثبيت التحديثات الجديدة التي أطلقتها شركة مايكروسوفت خلال يناير الجاري؛ نظراً لأن الشركة الأمريكية قامت بسد 56 ثغرة أمنية في العديد من منتجاتها، ومنها متصفح Edge ومتصفح إنترنت إكسبلورر ونظام تشغيل ويندوز.

وقامت الشركة الأمريكية بتصنيف الثغرات الأمنية في حزمة البرامج المكتبية أوفيس بأنها حرجة، والتي قد تتيح للقراصنة إمكانية اختراق الحواسيب والتجسس على البيانات الهامة والمعلومات الحساسة، ولذلك فإنه يتعين على المستخدم تثبيت التحديثات الجديدة على الفور عن طريق وظيفة التحديث بنظام تشغيل ويندوز، إذا كانت وظيفة التحديث التلقائي غير فعالة.







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