ما الذي شوهد في سماء محايل عسير؟

المواطن - سعيد مشهور - محايل

علق الفلكي ملهم هندي، على الضوء القوي الذي يشبه كرة النار، وشوهد في سماء محافظة محايل عسير، مساء أمس السبت.

ورد هندي على ما يقوله البعض: إن ما تم مشاهدته في محايل عسير هو اعتراض صاروخ، وأكد أنه لا يوجد تأكيد على ذلك، ولكن الأكيد أن الصاروخ واعتراضه لا يسبب ضياءً مشعًّا ينير منطقة واسعة من الأرض، متوقعًا أنه نيزك حتى يتضح الأمر.

وبحسب ما ذكر الفلكي، ففي تمام الساعة العاشرة و50 دقيقة مساء أمس، سقط جرم مضيء من السماء له وهج قوي جدًّا أضاء أجزاء واسعة جنوب منطقة مكة ومنطقة الباحة، كما سُمع له دوي في المناطق حول محايل عسير.

وبحسب الشهادات فهناك اتفاق مع وصف الأمر بأنه كرة نارية، لأنه بدا مثل نيزك احترق في الغلاف الجوي، ويرجح وصوله للأرض كحجر نيزكي.

قبل قليل

حوالي الساعة ١٠:٥٠ م #جرم_مضيء يسقط من السماء له وهج قوي جدا أضاء أجزاء واسعة جنوب منطقة مكة و منطقة الباحة ، كما سمع له دوي في المناطق حول محايل عسير حسب الشهادات تتفق مع وصف #الكرة_النارية

مثل النيزك احترق في الغلاف الجوي

ويرجح وصوله للأرض كحجر نيزكي فيديو توضيحي pic.twitter.com/1v9qborIva — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) January 20, 2018







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