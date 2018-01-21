ما الذي شوهد في سماء محايل عسير؟
له وهج قوي جدًّا أضاء أجزاء واسعة جنوب مكة والباحة

ما الذي شوهد في سماء محايل عسير؟

2018/01/21
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد مشهور - محايل 

علق الفلكي ملهم هندي، على الضوء القوي الذي يشبه كرة النار، وشوهد في سماء محافظة محايل عسير، مساء أمس السبت.

ورد هندي على ما يقوله البعض: إن ما تم مشاهدته في محايل عسير هو اعتراض صاروخ، وأكد أنه لا يوجد تأكيد على ذلك، ولكن الأكيد أن الصاروخ واعتراضه لا يسبب ضياءً مشعًّا ينير منطقة واسعة من الأرض، متوقعًا أنه نيزك حتى يتضح الأمر.

وبحسب ما ذكر الفلكي، ففي تمام الساعة العاشرة و50 دقيقة مساء أمس، سقط جرم مضيء من السماء له وهج قوي جدًّا أضاء أجزاء واسعة جنوب منطقة مكة ومنطقة الباحة، كما سُمع له دوي في المناطق حول محايل عسير.

وبحسب الشهادات فهناك اتفاق مع وصف الأمر بأنه كرة نارية، لأنه بدا مثل نيزك احترق في الغلاف الجوي، ويرجح وصوله للأرض كحجر نيزكي.

 

 


2 مشاراكات

  1. القحطاني

    انا شفته في تهامة قحطان

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  2. القحطاني

    انا شفته. في تهامة قحطان

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