ما خطة الهلال للفوز على الرائد؟

المواطن - محمد سمعه

يخوض نادي الهلال مباراة غاية في الأهمية والقوة أمام نادي الرائد في الجولة ال19 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم اليوم.

ويسعى الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، إلى مصالحة جماهيره بعد الأداء السلبي والذي قدمه فريق الكرة في المباريات الأخيرة، حيث كان آخرها الخسارة من القادسية وتوديع بطولة كأس الملك.

وسيعتمد الهلال في خطته لمباراة الرائد اللعب بكثافة هجومية أكبر، مع استغلال الفرص والتي ستتاح للاعبيه لقتل المباراة مبكرًا لصالحه.

كما سيجتهد لاعبو الهلال، خاصة المدافعين، من أجل تجنب الهجمات المرتدة لنادي الرائد للحفاظ على نتيجة اللقاء لصالح الزعيم.

يذكر أن الهلال يتواجد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.







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