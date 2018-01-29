ما سبب استدعاء الشلهوب وحسين عبد الغني للأخضر؟

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استدعاء كل من محمد الشلهوب نجم الهلال وحسين عبد الغني نجم النصر السابق لقائمة الأخضر لمباراة العراق الودية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والعراق الودية يوم 28 فبراير المقبل في مدينة البصرة العراقية.

وجاء قرار بيتزي باستدعاء الشلهوب وحسين عبد الغني؛ لأنهما من عناصر الخبرة والتي ستُفيد لاعبي الأخضر من الشباب في المرحلة المقبلة.

كما أن تواجد الشلهوب وعبد الغني مع الأخضر في مونديال 2006 هو السبب وراء استدعاء بيتزي لهما من أجل تحضير المنتخب السعودي بشكل قوي لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن حسين عبد الغني والشلهوب شاركا في مونديال 2002 مع الأخضر وتحت قيادة المدرب الأسبق ناصر الجوهر في ذلك الوقت.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :