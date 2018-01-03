ما هي شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين في الأندية؟

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين لأندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية دوري الأمير فيصل بن فهد لدوري الدرجة الأولى.

وجاءت شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين في الأندية، كالتالي:

أن يكون اللاعب من مواليد المملكة العربية السعودية.

إرفاق صورة مصادق عليها من النادي من شهادة ميلاد اللاعب أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ ميلاد اللاعب.

أن يكون لدى اللاعب إقامة نظامية سارية، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

إرفاق صورة مصادق عليها من النادي من جواز سفر اللاعب إن وجد.

يجب أن يتطابق تاريخ ميلاد اللاعب في شهادة الميلاد مع تاريخ ميلاده في الإقامة وجواز السفر.

ألا يكون اللاعب مسجلًا في نادٍ خارجي أو اتحاد آخر، مع تقديم اللاعب تعهد بذلك.

ألا يكون قد سبق للاعب تمثيل أي منتخب.

أن تتوفر في اللاعب الشروط المطلوب توفرها في اللاعب السعودي المحترف المنصوص عليها في المادة التاسعة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، باستثناء شرط المؤهل الدراسي.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأنه يُمكن الموافقة على السماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل لاعب واحد محترف من مواليد المملكة العربية السعودية كلاعب سابع ضمن لاعبي الفريق الأول، وذلك ابتداء من فترة التسجيل الثانية للموسم الرياضي الحالي.

وأعلن اتحاد كرة القدم الموافقة على السماح لأندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى بتسجيل لاعب ثاني محترف من مواليد المملكة العربية السعودية، ضمن لاعبي الفريق الأول، وذلك ابتداء من فترة التسجيل الثانية للموسم الرياضي الحالي.







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