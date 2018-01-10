ما هي فوائد مبادرة ادعم ناديك للأندية السعودية؟

المواطن - محمد سمعه

أطلق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مبادرة ادعم ناديك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الكشف عن الأيقونات الخاصة بأندية دوري المحترفين للموسم الحالي.

وتأتي هذه المبادرة من أجل دعم الأندية مالياً بعد أزمات الديون التي تعرضت لها معظم الأندية السعودية في الفترة الأخيرة.

وأبدى آل الشيخ اهتماماً كبيراً بمبادرة ادعم ناديك وذلك من أجل المساهمة وبقوة في إنقاذ الأوضاع للأندية السعودية وحل جميع مشكلاتها خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

وتهدف الحملة أو المبادرة في المقام الأول إلى إعادة دور الجماهير العظيم لدعم أنديتها بجانب العمل على إعطاء مساحة أكبر للجمهور للمشاركة في تقرير مصير ومستقبل ناديه.

ويتواجد في المراكز الخمسة الأولى في مبادرة ادعم ناديك الأندية الكبار في دوري المحترفين مثل ” الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب “.

ومعظم هذه الأندية بقيت في المراكز الخمسة الأولى منذ انطلاق المبادرة في الفترة الماضية.

ولا يزال نادي الهلال يحافظ على مركزه الأول في حملة ادعم ناديك، رغم أن عدد مشتركيه نقص في الأمس برصيد 140 مشتركاً ليكون عدد مشتركيه في الفترة الحالية 28245 مشتركاً.

ولاقت المبادرة في بداية انطلاقها ترحيباً جماهيرياً كبيراً، خاصة أن دورها الأساسي هو تحرك الجماهير من أجل دعم الأندية المفضلة لها.

وأوضح قصي الفواز، مستشار رئيس هيئة الرياضة، في برنامج أكشن يادوري مع الإعلامي وليد الفراج، أن الهدف الرئيسي من حملة ادعم ناديك هو جعل الجماهير تتحرك وتساهم بدور كبير في إنقاذ أنديتها المفضلة.

وأشار الفواز إلى أن المال الذي يتم الحصول عليه من الجماهير في حملة ادعم ناديك هدفه الأول والأخير هو دعم النادي مالياً فقط.

وحقق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، العديدَ من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة مثل دعم الأندية مالياً، بالإضافة إلى تكفّله بالتعاقد مع صفقات أجنبية لناديَي الرائد والفيصلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يُذكر أن آل الشيخ ينشر بشكل يومي عبر حسابه الرسمي على تويتر آخر تحديث وترتيب لأندية مبادرة ادعم ناديك.







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