مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي تتصدر تويتر

المواطن - مروة نبيل

كعادة جماهير كرة القدم في المباريات المهمة، تفاعلت الجماهير مع مباراة الأهلي والباطن ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنها اللقاء الأول الذي سيشهد تواجد العائلات.

دشنت جماهير الدوري السعودي هاشتاقًا حمل اسم الأهلي الباطن، وبات في صدارة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مشاركة الآلاف في الهاشتاق؛ نظرًا لأهمية المباراة بالنسبة للفريقين.

وتبادل الجمهور تشكيل الأهلي والباطن قبل مباراتهما في الدوري السعودي للمحترفين، وتناقلوا الأخبار والأحداث الجديدة في اللقاء أولًا بأول عبر الهاشتاق، وتفاعلوا مع الهجمات خاصة أن الراقي نجح في إحراز 3 أهداف في وقت مبكر.

وعلى الرغم من أهمية مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين، فإن حضور العائلات للقاء من المدرجات شهد تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.







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