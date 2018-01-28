مباراة السودان وزامبيا تشهد إنجازين لصقور الجديان

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة السودان وزامبيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين تألقاً كبيراً من قِبَل المنتخب السوداني، والذي نجح في الفوز بهدف نظيف.

ونجح اللاعب سيف تيري في تسجيل الهدف الوحيد في مباراة السودان وزامبيا في الدقيقة ال32 من عمر الشوط الأول بطريقة أكثر من رائعة.

وخلال مباراة السودان وزامبيا ضغط منتخب صقور الجديان، وهو لقب المنتخب السوداني، وذلك من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي.

ولم ينجح منتخب الرصاصات النحاسية خلال مباراة السودان وزامبيا في إيقاف خطورة المنتخب السوداني وانتهى الشوط الأول بتفوق السودان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة السودان وزامبيا واصل منتخب صقور الجديان تفوقه الهجومي والدفاعي حيث كان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني في المباراة.

وخلال مباراة السودان وزامبيا نجح منتخب صقور الجديان في تحقيق إنجاز خاص به وهو التأهل إلى دور نصف النهائي من أجل المنافسة على اللقب.

شهدت مباراة السودان زامبيا فرصاً هجومية كثيرة من جانب منتخب صقور الجديان والذي لم ينجح في التركيز في اللمسة النهائية من أجل إضافة الهدف الثاني.

وفي مباراة السودان وزامبيا نجح لاعبو منتخب صقور الجديان في الحفاظ على نظافة شباكهم للمباراة الثالثة على التوالي، حيث فازت السودان على موريتانيا في دور المجموعات بهدف نظيف، بجانب التعادل مع المغرب بدون أهداف والفوز على المنتخب الزامبي بهدف دون رد.

وكانت مباراة السودان وزامبيا أقيمت على ملعب مراكش في المغرب بالأمس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة.







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