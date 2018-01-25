مباراة الشباب والخليج تتصدر تويتر

المواطن – مروة نبيل

تصدرت مباراة الشباب والخليج المُقامة الآن ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن متابعو اللقاء هاشتاقًا يحمل اسم الشباب الخليج على “تويتر”، وتفاعل آلاف المغردين معه؛ حيث تبادلوا تشكيل مباراة كأس الملك والأخبار والأهداف أولًا بأول.

ونال اللاعب الليبي مؤيد اللافي، إشادة الجماهير على هاشتاق الشباب الخليج، وقال طلال الهويدي: “مؤيد اللافي العود من أول ركزه واللاعب الإضافة من أول مباراة صفقة موفقة وتضيف لأوراق كارينهو الهجومية، مع أنه كان غير مقتنع بالتعاقد معه”.

ونجح الشباب في تحويل تأخره أمام الخليج إلى فوز بثنائية؛ حيث تقدم الفريق الضيف أولًا في الدقيقة 22 عن طريق متعب النجراني، قبل أن يتعادل الليث في الدقيقة 30 بهدف عكسي أحرزه المدافع يوسف خميس، وسجَّل محمد بن يطو الهدف الثاني في الدقيقة 45.







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