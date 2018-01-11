مباراتان في الدوري السعودي غدًا

المواطن – مروة نبيل

انطلقت الجولة الـ17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، بمباراتين، وتواصل مواجهاتها، يوم غد الجمعة بلقاءين.

يستضيف فريق التعاون نظيره الرائد، غدًا الجمعة، عند الساعة 6:15 مساءً، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويأمل صاحب الأرض استغلال الفوز على الرائد متذيل المسابقة؛ لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب النادي الأهلي مع الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام الثامنة مساءً، وهو اللقاء الذي سيشهد حضور العائلات ومشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين من المدرجات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.







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