مباريات الدوري السعودي اليوم تُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباريات الدوري السعودي اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، بشكل كبير للغاية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن مُحبو وعُشاق كرة القدم 4 هاشتاقات على “تويتر”، من أجل متابعة مباريات الدوري السعودي اليوم وأصبحت هذه الهاشتاقات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة، بعد تفاعل الآلاف معها.

واحتل هاشتاق التعاون النصر قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في المملكة، حيث تفاعلت الجماهير مع المباراة المُقامة الآن، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت إهدار محمد السهلاوي لأكثر من فرصة، وتم إلغاء هدف لنادي التعاون سجله عماد متعب بداعي التسلل.

وجاء هاشتاق الاتحاد أحد في المرتبة الثانية بقائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”، والتي تمكن العميد من الفوز بنقاطها، بهدف سجله زياد الصحفي في الدقيقة 80، فيما احتل هاشتاق الهلال الرائد المركز الثالث، وتبادلت عليه الجماهير تشكيل المباراة وتمنوا التوفيق للزعيم، حيث إن اللقاء لم ينطلق بعد.

هاشتاق الشباب الأهلي في المركز الخامس بقائمة الأكثر تداولًا على “تويتر”، وقامت الجماهير بتبادل تشكيل الفريقين قبل انطلاق المباراة، وتبادل الجمهور التوقعات بشأن نتيجة اللقاء.







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