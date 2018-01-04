متحدث الجوازات في ندوة بجامعة نورة: لن يكتفى بمخالفة الوافد الأخيرة.. العقوبة ستطال كل من آواه أو ساعده

المواطن - رقية الأحمد - تصوير : عبدالمحسن المحيسن- الرياض

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، المقدم طلال الشلهوب، عمل وزارة الداخلية المتكامل، ممثلة في قطاعاتها الأمنية، على حملة وطن بلا مخالف للقبض على المخالفين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تحديث الوزارة عبر حسابها في “توتير” لنتائج الحملة.

وبين الشلهوب في ندوة عُقدت بمستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة، الخطوات المتبعة منذ ضبط الوافد المخالف من قبل جهات الضبط، واختصاص الجوازات في الحملة بإنهاء إجراءات المخالفين وتطبيق العقوبات عبر إدارة متابعة الوافدين بمختلف المناطق، حيث بين أنها ليست جهة ضبط، مشيرًا إلى أنه يتم إحالة الوافد المخالف بعد الفرز إلى شعبة العمليات لأخذ الخصائص الحيوية بمختثم تحال معاملاتهم بعد ذلك إلى شعبة التحقيق في الجوازات، ثم اللجان الإدارية لإصدار قرار إداري بحق المخالف، ومن ثم شعبة التنفيذ ثم تجهيز الوثائق بشعبة السفر ومنحهم تأشيرة الخروج النهائي، ثم يحالون لمكتب الخطوط لتجهيز مواعيد سفرهم ويتم نقلهم للمنافذ عبر المديرية العامة للسجون إدارة توقيف الوافدين.

وكشف الشلهوب أن المحققين لا يكتفون بسؤال الوافد عن مخالفته الأخيرة فقط، إنما يتم البحث والتحقيق في كل ما سبق تاريخ مخالفته لمعرفة من ساعده على المخالفة ومن آواه قبل ضبطه الأخير.

ونبه المقدم الشلهوب إلى أن عقوبة عدم حمل الإقامة تصل إلى 3000 ريال والسجن، أو بهما معًا، أما في حال ضبط الوافد الحامل لإقامة منتهية فإن العقوبة 500 ريال في المرة الأولى وغرامة 1000 في المرة الثانية و1000 ريال مع الترحيل في المرة الثالثة.

وأكّد الشلهوب في رده على أسئلة واستفسارات الحضور أنَّ “جميع وزارات وهيئات الدولة مشاركة بالحملة، كلٌّ فيما يخصه فمن المشاركين في الحملة، كانت وزارة الصحة، وكوادرها التفتيشية والطبية في المنشآت، ووزارة التعليم، ودورها التوعوي والإعلامي، ومن يعمل في مجال التشغيل في المدارس الأهلية والحكومية، على المستويات كافة، وهو ما ينطبق على كل الوزارات، كلّ في شأنه”.

وبيّن الشلهوب أنَّ “الحملة حملة وطن، ولا تقتصر على العاملين، دور المواطن والمقيم النظاميين فيها أساس؛ لأن الوافد المخالف خطره لا يقتصر على الدولة، بل يطال الفرد مواطنًا كان أو مقيمًا، اجتماعيًّا وصحيًّا وأمنيًّا”، مشدّدًا على أنَّ “لن يتم التنازل عن أي مخالف، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام”.

ولفت إلى أنَّ “المخالفين المتأخرين في تجديد إقامتهم سيتم تطبيق العقوبة بحقهم، أما بخصوص بتأشيرة زيارة العائلية التي تحتسب من تاريخ الدخول تمدد لمدة 180 يوم، والتي يستثنى منها السوريين واليمنيين بتوجيه سامٍ تقديرًا لأوضاع بلدانهم ويلزم أن يتم تمديدها وعدم المخالفة”، مشيرًا إلى أن “عقوبة الزائر المتأخر عن المغادرة والتي تشمل صاحب العمل، والمستقدم، تصل إلى 50 ألفًا والسجن ستة أشهر والترحيل”، مبيّنًا أنَّ التمديد للزيارة العائلية آلي عبر منصة أبشر من حساب المستقدم.

وعن رسوم المرافقين، التي تم تطبيقها على مرافقي وتابعين الوافدين العاملين في القطاع الخاص، تطبق على جميع الجنسيات دون استثناء، ويمكن عبر منصة الجوازات الإعلامية تويتر البوابة الإلكترونية فيسبوك الاطلاع على جميع تفاصيلها والمستثني منها المستثنين من دفع رسم الإقامة التابعين للقطاع الحكومي. ونسعد بتلقي أي استفسار يخص الجوازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجوازات.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامي في المديرية العامة للجوازات أحمد الغامدي أنَّ “الحملة تضمنت جانبين مهمين، الأول أخلاقي وإنساني، وهو ما ينعكس في التوجيهات السامية من خلال التعامل مع المخالفين، فضلًا عن الحرص على استيفاء حقوقهم لدى الغير، كذلك حقوق أصحاب العمل”.

وأشار إلى أنَّ “رسائلنا الإعلامية، انطلقت عبر منصات مختلفة، إذاعية ومتلفزة، ورسائل نصية وبعدة لغات للجمهور المستهدف والحملات الإعلامية، وعبر المنصات الاجتماعية المختلفة، بغية إيضاح تفاصيل الحملة، والعقوبات التي تأتي وغيرها للقضاء على مظاهر المخالفات والبيئة الحاضنة، لاسيما لاعتمادنا على المواطن والمقيم النظامي، في تحقيق الهدف وطن بلا مخالف”، مبيّنًا أنَّ “العمل الإعلامي، مواكب للعمل الميداني، إذ سبق الحملة الميدانية، عامًا ونيف لحملات التوعية”.

وحذّر الغامدي المواطنين قائلًا: “لا تكونوا جزءًا من البيئة الحاضنة، التي تساهم في توفير عمل للمخالفين، دون دراية بحقيقة نظامية العمل الذي يمارسه”، مشدّدًا على ضرورة التخلّص من العشوائية، والتعاطي مع المخالفين، عبر التأكّد من هويّاتهم.

يشار إلى أن وفد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات مكون من:

– متحدث المديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب

– المستشار الإعلامي أحمد الغامدي

– مسؤول النشر الإلكتروني محمد الشهري

– المنسق الإعلامي الجندي أول عبدالعزيز الزايدي

– المصور: عبد المحسن المحيسن







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