متحدث جامعة أم القرى يرد على اقتصار قوائم التعيين على عوائل بعينها

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى، ياسر القحطاني، أن الجامعة تنطلق في آليات تعيين هيئة التدريس بحسب ما ورد في اللائحة المنظمة لشؤون مسؤولي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

وشدد في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، على أنه ليس هناك في النظام ما يمنع ترشح أقارب المسؤولين للوظائف الأكاديمية.

وتابع أنه ليس هناك فرق بين متقدم وآخر، ومن تنطبق عليه الشروط ينطلق إلى المراحل التالية في مسألة الإجراءات.

وجاء ذلك ردًّا من القحطاني على استفسار مقدم البرنامج علي العلياني، حول اقتصار قوائم التعيين المعلنة على موقع الجامعة على عوائل بعينها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :