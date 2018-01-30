مجانًا.. دعوة لرصد خسوف القمر مساء غد من الإمارات

المواطن - سعيد آل هطلاء

ينظم مركز الفلك الدولي رصدًا عامًا لرصد ظاهرة خسوف القمر يوم غد الأربعاء، ابتداءً من الساعة السادسة مساء، وذلك في الساحة الواقعة على يمين إشارة المارينا مول، والمشاركة مجانية ومفتوحة لعامة المهتمين.

ويشهد العالم خسوفًا كليًا للقمر، ويمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من المحيط الهادئ وشرق آسيا. أما من المنطقة العربية فيمكن مشاهدة نهاية الخسوف من شرق العالم العربي فقط، وستكون الدول الشرقية وتحديدًا الإمارات وسلطنة عمان الأفضل لمشاهدة الخسوف، حيث سيشرق القمر فيها يومئذ وهو مخسوف.

وسيبدأ القمر بدخول منطقة الظل في الساعة 03:48 عصرًا بتوقيت الإمارات، وسيكتمل دخول القمر في منطقة الظل ويبدأ الخسوف الكلي في الساعة 04:51 عصرًا، وسيصل الخسوف لذروته في الساعة 05:30 مساء، وجميع هذه المراحل ستحدث قبل شروق القمر من مدينة أبوظبي، إذ إن القمر سيشرق من مدينة أبوظبي في الساعة 06:04 مساء، وبالتالي سيشرق القمر غدًا الأربعاء وهو ما زال في مرحلة الخسوف الكلي، وسيبدأ القمر بالخروج من منطقة الظل وينتهي الخسوف الكلي في الساعة 06:08 مساء، وسيكتمل خروج القمر من منطقة الظل في الساعة 07:12 مساء.

في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 08:09 مساء بتوقيت الإمارات. وبشكل عام سيكون الخسوف ملاحظًا حتى الساعة 07:30 مساء بتوقيت الإمارات.

وسيشاهد الخسوف ككسوف جزئي من باقي دول الخليج العربي واليمن والعراق وبلاد الشام.

ويحدث الخسوف دائمًا عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهرًا في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي من الناحية النظرية، أما فعليًا فلا يختفي القمر وقت الخسوف الكلي بسبب انكسار أشعة الشمس عن حواف الأرض بسبب الغلاف الجوي الأرضي، فتتجه هذه الأشعة المنكسرة نحو القمر ويكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر.

ويعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرًا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تمامًا مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في حزيران 1991م.

وعادة لا يلاحظ الراصد أي اختلاف على لمعان القمر في أول 30-45 دقيقة من بداية الخسوف، لأن القمر يكون وقتها في مراحله الأولى داخل منطقة شبه الظل ولا تكون الأرض قد حجبت قدرًا كافيًا من أشعة الشمس يمكن ملاحظته بالعين المجردة. وفي بداية الخسوف يلاحظ دائمًا خفوت إضاءة القمر من الناحية الشرقية من قرصه (يسار القرص)، وعند اكتمال دخول القمر منطقة الظل يمكن ملاحظة السواد (ظل الأرض) على قرصه.







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