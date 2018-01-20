مجزرة على شاطئ ريو دي جانيرو بطلها مصاب بالصرع!!

المواطن ـ وكالات:

ذكرت وسائل إعلام برازيلية محلية، أمس الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ طفلاً رضيعًا لقي حتفه، وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا، عندما اصطدمت سيارة بحشد بالقرب من شاطئ كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو.

ووفقًا للشرطة، فإنه يبدو أن السائق فقد السيطرة على السيارة في وقتٍ متأخرٍ من أمس الخميس، بينما نفت الشرطة العسكرية في ريو، على صفحتها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وجود أية مؤشرات على وقوع هجوم إرهابي.

وقال السائق، البالغ من العمر 41 عامًا، إنه يعاني مرض الصرع، وأصيب بنوبة قبيل الحادث؛ ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة، حسبما ذكرت بوابة “آو جلوبو” الإخبارية.

وذكرت صحيفة “فولها دو ساو باولو” الإخبارية اليومية، أمس الجمعة، أنَّ “الشرطة اضطرت إلى حمايته من الأشخاص الذين حاولوا مهاجمته بعد الحادث”.