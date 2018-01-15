مجلس إدارة غازكو يعتمد بدل غلاء معيشة لموظفيه

المواطن - الرياض

تفاعلا مع الأوامر الملكية الكريمة، اعتمد مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية صرف بدل غلاء معيشة شهري بمقدار (1000 ريال) لجميع الموظفين السعوديين ممن تقل رواتبهم عن (20000 ريال) لمدة عام. وتأتي هذه المبادرة إيماناً من المجلس بأهمية دعم منسوبي الشركة باعتبارهم شركاء أساسين في استمرار نمو وتطور أعمال الشركة.

وفي هذا السياق ، أثنى الأستاذ محمد بن عمير العتيبي رئيس مجلس إدارة “غازكو” على جملة الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي جاءت استمرار اً لنهج القيادة الحكيمة وحرصها على تلمس احتياجات المواطنين والتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، من خلال منح المواطنين من ذوي الدخل المحدود فرصة أكبر للتأقلم مع متطلبات المرحلة القادمة .

كما أشاد رئيس المجلس بما يشهده الوطن من محفزات نوعية للاقتصاد السعودي جاءت من خلال اعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة، لتكون بإذن الله داعماً قوياً لاستقرار الاقتصاد السعودي وتمتعه بالتنوع المطلوب في مصادر الدخل غير النفطية مما يبشر بمستقبل مشرق واقتصاد متين لهذا الوطن المعطاء.

وأضاف العتيبي أن بدل غلاء المعيشة جاء بموافقة أعضاء مجلس إدارة شركة غازكو لتأكيد ثقة الشركة بموظفيها و تحفيزهم لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في سبيل تحقيق أهدافها ورفع الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء. واختتم سعادته تصريحه بالإشارة إلى أن الشركة بما تمتلكه من بنية تحتية قوية وفق أعلى المواصفات العالمية انطلقت نحو الاستثمار في بناء وتعزيز القدرات البشرية ، وتوظيف أحدث وسائل التقنية لتسيير أعمالها بأعلى كفاءة تشغيلية لتكون قادرة بإذن الله على مواكبة التغيرات الهيكلية المتوقعة التي ستحدثها تنافسية السوق وصولاً لتحقيق العائد المجزي للاستثمار في هذا القطاع ولمساهمي الشركة.







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