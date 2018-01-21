محافظ الهيئة الملكية للعلا : 5 مقومات ستضعها على خارطة السياحة العالمية

المواطن- العلا

بعد أن دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أكد محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن محافظة العلا تمتلك مقومات تراثية وزراعية وثقافية وحضارية وطبيعية، ستضعها على خارطة السياحة العالمية.

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود في العام الماضي بإنشاء هيئة ملكية بمحافظة العلا؛ تأكيدًا لأهمية تلك المحافظة التاريخية، ومن أجل تطويرها لتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030.

ودشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الحساب الرسمي لها على موقع تويتر اليوم، بمعرف RCU_SA@.

وقالت الهيئة في أول تغريدة لها: امتدادًا لمسيرة التنمية؛ تسعى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع مكانتها التاريخية ومستقبلها الحضاري.

والمعروف أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وتضم الهيئة، كلًّا من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظًا للهيئة، و معالي سعود بن عبدالله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.







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