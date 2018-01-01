محال تتحايل على الأنظمة وتطلب الضرائب من المواطنين في جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

كشف أحد المواطنين في جدة، أن عددًا من المحال لجأت إلى حيل للحصول على ضرائب بشكل مخالف.

وقال “محمد”، في تصريحات إلى “المواطن“: إنه ذهب إلى أحد محال الأقمشة في شارع المكرونة، وعند الانتهاء من الشراء فوجئ بطلب ضريبة بقيمة 17 ريالًا، موضحًا أنه قدم شكوى بهذا إلى مصلحة الزكاة والدخل.

وبحسب موقع ضريبة القيمة المضافة؛ فإنه يمكنك التحقق من صحة فاتورة لمنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة؛ وفق بيانات محددة؛ أولها: اسم المتجر، والذي يكون عادة في أعلى الفاتورة وثانيها تاريخ الشراء، الذي يجب أن تحمله الفاتورة لمشترياتك من المنشأة التجارية.

ثم ثالث هذه البيانات هو وجود الرقم الضريبي والتأكد من تسجيله على الفاتورة.. وأخيرًا خانة ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن المنشآت المسجلة بالضريبة، ملزمة بإصدار فاتورة تحتوي على ضريبة القيمة المضافة.

ودعا المستهلكَ في حال عدم وجود هذه المعلومات على الفاتورة؛ إلى الإبلاغ عن المخالفة من خلال موقع ضريبة القيمة المضافة على الرابط هنا، أو بالاتصال على الرقم 19993.







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