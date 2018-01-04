محكمة بحرينية تتسلم أدلة على تخابر علي سلمان مع قطر

المواطن - متابعة

كشفت جلسة محاكمة 3 متهمين من البحرين بالتخابر مع قطر عن تفاصيل خطيرة دفعت المحكمة إلى التأجيل للاطلاع على المزيد من الأدلة.

واستمعت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في البحرين اليوم، لشاهدي إثبات في قضية المتهمين الثلاثة بالتخابر مع دولة قطر وهم علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، ذكر الشاهد الأول أن المتهمين كانوا يقومون بتوصيل معلومات غير صحيحة لقطر عن الجيش والحرس الوطني والداخلية وجهاز الأمن الوطني فيما تسلم المتهم علي الأسود مبالغ كبيرة من قطر بناء على توجيهات من علي سلمان.

كما أكد الشاهد أن لقاءات تمت بين علي سلمان ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة حمد بن ثامر، وسافر الأسود إلى كل من لبنان وقطر ليلتقي قيادات حزب الله وقيادات قطرية خلال أحداث 2011، بتكليف من علي سلمان للإبلاغ عن بعض المعلومات عن الشأن الداخلي والقيام بدور الوسيط بينه وبين حمد بن ثامر، وأشار إلى أن تلك الاتصالات استمرت خلال الفترة ما بين 2009- 2012.

وذكر الشاهد الثاني رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي أن علي سلمان أنهى اجتماعًا للجمعيات السياسية خلال الأزمة بالقول إنه سيطلب الحماية من الخارج وإيران.

وقررت المحكمة تأجيل القضية والمحبوس فيها المتهم الأول علي سلمان، لجلسة 25 يناير الجاري لتنفيذ قرار المحكمة المؤرخ في 28/12/2017، والخاص بتكليف قاضٍ لسماع شاهدي إثبات تحت برنامج حماية الشهود، وعرض تسجيل المكالمة الهاتفية بين علي سلمان وحمد بن جاسم مع توفير الوسائل اللازمة لذلك، والاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات بشأن مغادرة وقدوم المتهمين من وإلى مملكة البحرين خلال الفترة من 2009 إلى 2017.







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