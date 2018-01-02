محلات تجارية تفرض ضريبة على بطاقات الشحن بالمخالفة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

على الرغم من أن شركات الاتصالات أبلغت عموم محلات التجزئة بعدم الحصول على أي مبالغ مالية للضريبة على بطاقات الشحن، إلا أن عددًا منها يخالف هذه التعليمات.

ووثق أحد المواطنين فرض أحد المحال التجارية لبيع المواد الغذائية، ضريبة على بطاقات الشحن.

وقال أحد المواطنين، في تصريحات إلى “المواطن“: إنه اشترى بطاقات شحن إلا أنهم فرضوا ضريبة 9 ريالات عند شراء بطاقات بمبلغ 180 ريالًا.

وكانت “المواطن” قد نشرت في وقت سابق أسعار بطاقات الشحن المسبق الدفع التي سوف يتم العمل بها، وأنها سوف تكون على النحو الآتي:

عند شحن العملاء بـ5 ريالات سوف يتم منحهم رصيدًا بقيمة 4.76 ريال.

عند شحن العملاء بـ10 ريالات سوف يتم منحهم 9.52 ريال

عند شحن العملاء بـ20 ريالًا سوف يتم منحهم 19.05 ريال

عند شحن العملاء بـ30 ريالًا سوف يتم منحهم 28.57 ريال

عند شحن العملاء بـ50 ريالًا سوف يتم منحهم 47.62 ريال

عند شحن العملاء بـ100 ريال سوف يتم منحهم 95.24 ريال

عند شحن العملاء بـ200 ريال سوف يتم منحهم 190.47 ريال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :