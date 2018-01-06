محمد بن سلمان عرض على الملك تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن في ظل الإصلاحات الاقتصادية

المواطن ـ رقية الأحمد:

كشفت الأوامر الملكية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ السبت 6 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العناية الخاصة التي توليها الحكومة الرشيدة، للمواطنين الأقل دخلاً، مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين.

الأوامر الملكية وحساب المواطن:

وعلى الرغم من التحدّيات التي تعيشها المملكة، في إطار مساعيها لتنويع مصادر الدخل، والتي يقودها الأمير محمد بن سلمان، الذي يستشف ويتلمّس احتياجات المواطنين، ولا يشغله شاغل عنها، نجده اليوم يعرض على خادم الحرمين الأعباء المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية الضرورية فجاء الأمر الملكي بعودة العلاوة السنوية، بعدما أعيد صرف المكافآت والبدلات، في العام 2017 الماضي، ليثبت أنَّ الخطط التي هندسها للاقتصاد السعودي تؤتي ثمارها.

ومع الدعم المالي الجديد، أعلن برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّه “مستمر في صرف الدعم للمستحقين”، ليكون هو الآخر، دعمًا حكوميًا، يرفع عن كاهل المواطن والمواطنة، أعباء الأحمال الأسرية الثقيلة، مع ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة.

الأوامر الملكية والقيمة المضافة:

وأثبت الأمير محمد بن سلمان، أنَّه قريب من المواطنين، يتلمس احتياجاتهم، ويبذل جهده لتذليل الصعوبات الاقتصادية والعمل على تنويع مصادر دخل الوطن، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وهو ما نقرأه في الأوامر الملكية مترجمًا بالتوصيات التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذ ترعى الدولة كل سبل احتياجات المواطن الأساسية، فتتحمل عن المواطنين القيمة المضافة في التعليم والصحة، وتضع الطلاب محل عناية وتقدير، إيمانًا منها بأنهم بناة المستقبل وعماد نهضة الوطن، وشملتهم الزيادة في المكافآت لمساعدتهم على العطاء وتشجيعهم على التميز.

الأوامر الملكية والعسكريين المرابطين على خط النار:

وتعطي الدولة ـ حفظها الله ـ تقديراً خاصًا للعسكريين، الذين يحمون بلادنا، لاسيّما المرابطين منهم، إذ شملت الأوامر الملكية، بدل غلاء معيشة، وعودة العلاوة السنوية، فضلاً عن مكافأة خاصة للمرابطين على الحدِّ الجنوبي، بـ 5000 ريال، وهو ما يعدُّ تكريمًا للتضحيات التي يبذلها رجال أمننا وقواتنا البواسل، المدافعين عن الدين والوطن.

وليست هذه المرّة الأولى، التي تشمل فيها العناية الملكية، المواطنين العسكريين، بنظرتها لأبعاد ما يتحمّلون من مخاطر، وبعد عن الأسرة، فالمكافأة ما هي إلا دليل جديد على تلمّس احتياجهم للطمأنينة على ذويهم، واكتمال أركان الحياة الكريمة لهم.







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