محمد بن عبدالعزيز يستمع لمطالب الأهالي في قصر الإمارة 

المواطن- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، في مجلس الجلسة الأسبوعية بقصر الإمارة، مساء أمس الأربعاء، جموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بالحضور، معربًا عن سعادته بلقاء المواطنين وبحث كل ما يحتاجونه من خدمات.

وأشار في كلمته خلال الاستقبال إلى ما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونمو في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد حرص القيادة الرشيدة على توفير كل مل يحتاج إليه المواطن من مشروعات تشمل مختلف المجالات الخدمية، والتنموية، والاقتصادية، وكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم بالمملكة، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مبينًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدته.







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