محمد صلاح يخطف الأضواء في حفل الكاف لهذه الأسباب

المواطن - محمد سمعة

خطف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، الأضواء في حفل الكاف، والذي أقيم بالأمس من أجل توزيع جوائز الأفضل في عام 2017 والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان محمد صلاح مرشحًا لجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2017 من الكاف، رفقة كل من “الجابوني بير أوباميانج مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول”.

ومنذ وصول صلاح إلى قاعة حفل الكاف، والتي أقيمت في دولة غانا، وبالتحديد في مدينة أكرا الغانية تواجد العديد من جماهير غانا لالتقاط الصور التذكارية مع صلاح.

كما تواجد العديد من المرشحين على جوائز فردية عدة مثل جائزة “أفضل مدرب، أفضل نادٍ، أفضل منتخب رجال، أفضل منتخب سيدات، أفضل لاعب صاعد في إفريقيا، أفضل لاعبة”.

واتسم حفل الكاف بوجود فقرات غنائية، بالإضافة إلى وجود النجم الإيفواري ديديه دروجبا، والذي قدم الحفل رفقة المذيعة الجنوب إفريقية كارول تشابالالا.

وتمكن الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، من الفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2017، بجانب فوز المنتخب المصري بجائزة أفضل منتخب في القارة عن العام الماضي.

ويذكر أن حفل الكاف شهد حصول الرئيس الغاني نانا أوكوفو على جائزة البلاتينيوم؛ تقديرًا لمجهودات بلاده في تنظيم الحفل.

ولفت محمد صلاح الأنظار إليه في حفل الكاف، وذلك بعد صعوده على منصة القاعة لإلقاء كلمة بعد فوزه بلقب أفضل لاعب إفريقي في عام 2017، حيث أعرب عن سعادته بالجائزة مهديًا إياها لعائلته في مصر ولزملائه في المنتخب المصري وليفربول وروما.

وتوج اللاعب الزامبي باتسون داكا بجائزة أفضل لاعب إفريقي صاعد في عام 2017، كما حصلت اللاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة في القارة عن العام الماضي.

وشهد حفل الكاف حصول السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، على المركز الثاني في جائزة أفضل لاعب إفريقي، بينما نال الجابوني بيير أوباميانج، لاعب بوروسيا دورتموند، المركز الثالث.







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