محمد نور يوجه رسالة لهؤلاء اللاعبين.. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

حرص أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، على توجيه رسالة إلى اللاعبين السعوديين الذين احترفوا في الدوري الإسباني، بدعم من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ.

وقال محمد نور في عدة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “يوم تاريخي أثمر فرصة تاريخية لنجوم الكرة السعودية بالاحتراف في الليغا الإسبانية.. فرصة تستحق البذل ومضاعفة العطاء أضعافًا مضاعفة، فالمردود سيكون بمشيئة الله للمنتخب، والتميز يمنحكم نجومية بلا حدود”.

وتابع: “شكرًا لمن خطط ودبر وفكر في هذا المشروع الكبير.. شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على الخطوات المتلاحقة لتطوير الكرة السعودية”، مُضيفًا: “لإخواني النجوم.. ثقتي كبيرة في قدراتكم، ورسالتي لكم العطاء شعاركم والثقة بالنفس طريقكم وتذكروا دائمًا أن الوطن يترقب نجاحكم”.

ووجه محمد نور رسالة للاعبين، وقال: “النمر فهد أنت المهارة والسرعة وهي مطلوبة في الدوريات العالمية.. نجاحك في نظري مؤكد بمشيئة الله، فقط استثمر مميزاتك.. يحيى الشهري موهبة وإبداع وصناعة فرص مميزة، وصناعتك المميزة تؤهلك للتفوق.. سالم الدوسري موهبة ومهارة وثقة بالنفس، كلها عوامل تؤدي لنجاحك بمشيئة الله”.

وأضاف محمد نور قائلًا: “الصليهم ونوح الموسى والحمدان الاحتراف الخارجي فرصة ثمينة وأنتم جديرون بمستوياتكم.. اجتهدوا فلكل مجتهد نصيب بإذن الله.. جابر والنمر ومروان استمروا في القتال والمثابرة والإصرار التي ميزتكم عن غيركم، ومهمتكم كبيرة.. وشخصيًا واثق تمامًا من نجاحكم”.

وانتقل عدد من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين إلى الدوري الإسباني، وهم: سالم الدوسري من الهلال إلى فياريال، فهد المولد من الاتحاد إلى ليفانتي، يحيى الشهري من النصر إلى ليغانيس.

وانضم ثنائي الشباب عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان إلى رايو فاليكانو وسبورتينغ دي خيخون، وتعاقد بلد الوليد مع لاعب الفتح نوح الموسى، وانتقل ثنائي المواليد مروان أبكر وجابر مصطفى إلى ليغانيس وفياريال.

وتعاقد الشباب مع علي النمر ثم وقع على عقود انتقاله إلى نومانسيا الإسباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.







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