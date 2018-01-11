مخازن للتموينات التالفة وسط العاصمة في قبضة شرطة الوزارات

المواطن - الرياض

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، مُمَثلة بمركز شرطة الإسكان والوزارات، عددًا من مخالفي نظامي الإقامة والعمل ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، فضلًا عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية مُخَزَّنة داخل مستودع تموينات وسط العاصمة.

وضبطت الأجهزة، في الحملة التي نفّذتها الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، ثلاث مركبات لأشخاص امتهنوا بيع الخضراوات والفواكه متجولين على قارعة الطريق دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأشارت الشرطة، في بيانٍ لها، إلى أنَّه “جرى اتخاذ اللازم بمشاركة الجهات المختصة وإحالة المخالفين وفقًا للأنظمة والتعليمات”.