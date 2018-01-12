مخاوف وراء اعتذار ترامب عن الذهاب إلى لندن

المواطن - متابعة

عدل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر الخميس عن حضور تدشين السفارة الأميركية الجديدة في لندن.

وجاء قرار ترامب الذي أعلنه في تغريدة قرابة منتصف الليل وسط تقارير إعلامية بأن الزيارة ستثير احتجاجات في بريطانيا.

وكتب ترامب في تغريدته أنه عدل عن الرحلة المقررة أساسًا الشهر المقبل لعدم رضاه عن موقع السفارة الجديدة وتكلفة بنائها.

وتابع ترامب أن “السبب وراء إلغاء زيارتي إلى لندن هو أنني لست معجبًا بقيام إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ببيع السفارة التي كانت في أفضل موقع في لندن لقاء مبلغ زهيد وبناء سفارة جديدة في موقع بعيد لقاء 1.2 مليار دولار”.

وأضاف ترامب “اتفاق سيئ، كانوا يريدون أن أقص الشريط لكن لا”.







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