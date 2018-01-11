مدته 26 يومًا ويبدأ الخميس.. ماذا تعرف عن أول الشبط؟

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء خالد الزعاق، أن الأربعاء المقبل هو آخر أيام موسم المربعانية، ليبدأ بعدها يوم الخميس أول الشبط، ويستمر لمدة 26 يومًا.

وقال الزعاق، خلال سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الشبط له نجمان هما النعايم والبلدة، ويعتبر امتدادًا للشتاء الفعلي، وبانتهائه يبدأ البرد بالتراجع، موضحًا أن هناك عدة علامات للشبط يُستدل بها على دخوله.

ولفت إلى أن ضمن العلامات “تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب، واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب، وانبعاث البرودة من وجه السماء، وبرده مدمي لأنوف الإبل”.

وأوضح أن سبب التسمية في الخليج “برد البطين”؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد، أما البطين فهو شدة البرد، منوهًا بأن أول الشبط يشتد البرد في العراء، لاسيما في الصباح الباكر، وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل بشكل واضح، وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق.







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