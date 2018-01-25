مدرب الأخضر السابق مدربًا للمنتخب الأسترالي

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عن تعاقده مع الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، لتدريب أستراليا في مونديال 2018.

وجاء تعيين مارفيك لتدريب أستراليا بعد استقالة المدرب الأسترالي السابق أنجي بوستيكوجلو.

ويذكر أن مارفيك ساهم في صعود الأخضر إلى كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب 12 عاماً عن بطولات المونديال.

سبق للمدرب مارفيك أن قاد مدرب بلاده في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا ووصل معهم إلى المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني لكنه خسر اللقب لصالح الإسبان.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :