مدرب النادي الأهلي يؤكد: حضور العائلات كان دافعًا لتحقيق الفوز

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير الفني الأوكراني، سيرجي ريبروف، بمستوى النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام الباطن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حضور العائلات المميز والمساندة الجماهيرية كان سببًا في تحقيق الفوز الكبير.

وقال مدرب النادي الأهلي: “سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث وتسجيل 5 أهداف في مواجهة فريق جيد، ولعب الفريق اليوم بلاعب أجنبي واحد ومع ذلك قدمنا مباراة مميزة، واللاعبون استوعبوا طريقة اللعب والتكتيك بشكل كبير وهو ما ظهر في لقاء اليوم”.

وأضاف: “الحضور الجماهيري المميز، وحضور العائلات كان من الأسباب الرئيسية في المباراة لأول مرة كان من الأسباب الرئيسية في تشجيع اللاعبين، وتحقيق نتيجة كبيرة في المواجهة، وتقديم عرض فني قوي، ونتمنى أن تواصل الجماهير حضورها في المستقبل”.

وتابع ريبروف خلال تصريحاته بعد مباراة النادي الأهلي والباطن: “أداء الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى، ونبحث دائمًا عن التقدم المستمر في الأداء الفني والبدني، والأهم دائمًا تحقيق نقاط المباراة كاملة، وسعيد بعدم تسجيل أهداف في مرمانا”.

واختتم مدرب النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “الفريق الذي يبحث عن البطولة لا بد وأن يمتلك دفاعًا قويًّا، وعبدالرحمن غريب لاعب جيد ولديه مستقبل مع الفريق ومنحنا له الفرصة في لقاء النصر الماضي”.

وانتهت مباراة النادي الأهلي والباطن، اليوم، بفوز الراقي بخمسة أهداف نظيفة، أحرزها: مهند عسيري في الدقيقتين 2 و26، سلمان المؤشر 22 و42، ويوانّيس فيتفازيدس في الدقيقة 82، وشهدت تواجد العائلات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.







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