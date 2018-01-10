مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف لحمَلة الدبلوم فأعلى

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

فني الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج التنفسي.

أخصائي العلاج الطبيعي- الرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص العلاج الطبيعي.

استشاري أمراض الرئة لدى الأطفال: درجة الدكتوراه في تخصص أمراض الرئة، أو ما يعادلها.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 كانون الثاني/يناير الجاري، ومستمر حتى تاريخ 10 آذار/مارس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنا.







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